شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة عن دورها فى "فلانتينو": مسخرة بس تقيل شوية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت بدرية طلبة حول كواليس أعمالها مع الزعيم الفنان عادل إمام، وقالت إنها عملت معه قبل ذلك في فيلم بوبوس.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة "عادل إمام ينشر البهجة داخل اللوكيشين ولما أقف معاه يقولى انتى واقفة مع الزعيم أقوله طبعا".

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أما عن دورها في فلانتينو فقالت إنه دور مسخرة بس تقيل شوية هو دور شغالة فى البيت بطبخ وعاملة مشروع من الثلاجة بتاعتهم يعنى بتسرقهم عينى عينك، وبسوق عربية "تمناية" وأنا مش بعرف أسوق أصلا ومرة كنت هكسر الدنيا هما بيصوروا وهما خايفين وخلصت الدور وخلصت سواقة ويارب ما يجيلى أدوار فيها سواقة.

وعن دورها فى البرنس قالت إنها تقوم بدور راقصة ولكن ليس كالدور الذى قامت به فى سيدنا السيد، ولكن في هذا الدور مختلفة للغاية وليس به كوميديا على الإطلاق.

وتابعت كنت أنتظر دورا ليس به كوميديا ووعنى به الأستاذ سامى ووف بوعده أما عن ياسمين فما زلت في طور القراءة، وهذه كلها مسلسلات وليست بها أفلام.