شكرا لقرائتكم خبر عن "أنا هوريك".. ماذا بين باسم سمرة ومحمد رمضان؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشبت حرب تصريحات بين الفنانين محمد رمضان وباسم سمرة بعد تداول فيديو يظهر فيه الفنان باسم سمرة يدفع الفنان محمد رمضان على المسرح أثناء غنائه فى أحد الأفراح الشعبية. ظهر باسم سمرة وهو يصطدم بكتف محمد رمضان أثناء حضورهما أحد الأفراح، وعلق محمد رمضان على الواقعة قائلا: "باسم مكنش فى وعيه لما زقنى ولو كان يقصد كان هيلاقى دراعى الشمال". رد باسم سمرة على رمضان قائلا: "مقدرش أرد.. لأنى ابن ناس محترمة.. أدعو رمضان لمناظرة سينمائية وفيلم 10 دقائق نمثل فيها بطولة مشتركة ونشوف مين موهوب أكتر".

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