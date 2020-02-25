شكرا لقرائتكم خبر عن فركش.. أسرة "بخط الأيد" لـ أحمد رزق تنتهى من التصوير واشادات كبيرة للمسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى فريق عمل مسلسل "بخط الايد" بطولة النجم أحمد رزق من تصوير المسلسل نهائياً، والذى تعرض حالياً آخر حلقاته على شاشة قناة DMC، من تأليف هالة الزغندى، وإخراج شيرين عادل، حيث استمر التصوير ما يقرب من 5 أشهر كاملة، صور خلالها فريق العمل في أماكن متفرقة في القاهرة، بالإضافة لعدة مشاهد في مدينة أسوان .

نجاح كبير حققه مسلسل "بخط الإيد" للنجم أحمد رزق وسوسن بدر وعدد من نجوم الدراما ، واستطاع جذب العديد من المشاهدين، حيث أشاد الكثيرون بأداء أحمد رزق خلال أحداث العمل، فضلا عن القصة التي تناولت العددي من القضايا المهمة للأسرة المصرية .

مسلسل "بخط الإيد" ينتمى لنوعية أعمال المسلسلات ذات الـ 45 حلقة، من تأليف هالة الزغندى وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى تظهر كضيفة شرف، ويعود به أحمد رزق إلى الدراما بعد غياب عامين منذ تقديم مسلسل "إزى الصحة" عام 2017.

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وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.