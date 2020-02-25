فن ومشاهير

صور.. تامر حسنى وحماقى والعسيلى والليثى يحيون حفل زفاف يورا محمد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الممثلة الشابة يورا محمد بحفل زفافها على رجل الأعمال أحمد أمين بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة بحضور الأقارب والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه، من بينهم، الفنان محمد رجب، الفنانة وفاء عامر وزوجها المنتج محمد فوزى، الفنانة عبير منير، الفنانة رنا سماحة، الفنانة سلوى محمد على، الفنانة منة جلال

 

وأحيا حفل الزفاف عدد كبير من نجوم الغناء منهم، تامر حسنى، محمد حماقى، محمود العسيلى، محمود الليثى، كما شارك المطرب محمد سراج والمطربة رنا سماحة فى إهداء العروسين بعض الأغنيات الخاصة بهم.

 

يذكر أن الفنانة يورا محمد شارك في عدد من الأعمال الفنية منها، فيلم "تفاحة حوا"، من بطولة، سهر الصايغ، تارا عماد، عفاف رشاد، هند عبد الحليم، امانى السويسى، مصطفى عبد السلام، محمد حاتم، كما شاركت من خلال فيلم "روج" من بطولة، حسن حرب، شريعان شاهين، امير صلاح عضو بلاك تيما، وهو من تأليف أمير نسيم وأحمد عبد الوهاب، وإخراج جون اكرام

 

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