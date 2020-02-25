شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمال ماهر تتألق بملابس راقية فى أحدث أغانيها "ماتسبنيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطفت أغنية أمال ماهر الجديدة "ماتسبنيش" الجمهور منذ انطلاقها في عيد الحب، من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع نادر حمدي لتحقق ما يقرب من 5 ملايين مشاهدة على يوتيوب منذ انطلاقها، كما لفتت أمال أنظار الجمهور بشكل كبير الفساتين والمظهر المميز التي ظهرت به خلال فيديو كليب الأغنية الذي تم تصويره في باريس مع المخرج العالمي نيهات أوداباسي.

وظهرت أمال ماهر في الفيديو كليب بأربع فساتين سواريه مختلفين وذو طابع كلاسيكى من دار أزياء MAE Paris، كما كان لها ظهور خاص في حفل عيد الحب بفستان مبهر للمصمم العالمي إيلي صعب.

Advertisements

وقد فاجأت أمال الجمهور بطرح أغنية "أنت وحدك" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان رابح صقر خلال حفل عيد الحب وأعلنت انها قد بدأت في تسجيل أغاني ألبومها الجديد والذي طرحت منه فيديو كليب "ماتسبنيش".

يذكر أن آخر ألبومات الفنانة آمال ماهر تم طرحه في يناير 2019 بعنوان "أصل الأحساس"، وضم 16 أغنية تعاونت فيها مع الشعراء: تامر حسين – أمير طعيمة – خالد تاج الدين – نادر عبد الله – أيمن بهجت قمر، والملحنين: عمرو مصطفى – خالد عز – تامر علي – تامر عاشور – محمد النادي – مدين – ياسر ماجد، كما تعاونت مع العديد من الموزعين الموسيقيين منهم الموزع الموسيقي العالمي “AR Rahman” الحائز على جائزة أوسكار، و Taskin Sabah و Ismail Tunçbilek و Luis Robisco و طارق مدكور و نادر حمدي و تميم و هادي شرارة ونابلسي.







