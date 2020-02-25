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صور.. الفيل الأزرق يحصد 6 جوائز فى مسابقة السينما المصرية وتكريم رغدة ومحمد فراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم مساء الأحد بقاعة الندوات بالمركز الأعلى للثقافة ببدار الأوبرا المصرية، حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد الأمير أباظة لتوزيع جوائز مسابقة السينما المصرية لعام 2019، وحضر الحفل المخرج علي بدرخان رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والفنان رشوان توفيق، والكاتب مفيد فوزي والفنانة رغدة، والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان محمد فراج والسيناريست مصطفي محرم والناقد سيد محمود.

 

وقدمت الحفل الإعلامية غادة شاهين، التى بدأت الحفل بكلمة تعريفية تناولت فيها تاريخ المسابقة ونشاط جمعية كتاب ونقاد السينما منذ تأسيسها من قبل الكاتب الكبير كمال الملاخ وحتى الناقد الأمير أباظة الذي يتولي رئاسة الجمعية حاليًا. 

 

وطالب الأمير أباظة الإعلامى مفيد فوزى مشاركته مشاركته توزيع الجوائز، التي بدأت بتكريم النجمة رغدة، الكاتب رؤوف توفيق والسيناريست مصطفي محرم، والفنان رشوان توفيق والمخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، واسم الدكتور شوقي علي والكاتب مفيد فوزي. 

 

وبعد انتهاء التكريمات صعدت لجنة التحكيم برئاسة علي بدرخان للإعلان عن جوائز السينما المصرية مع تسلم بدرخان شهادة تقدير، وقام بإعلان الفائزين حيث، حصدت الفنانة سلمى حسن أفضل ممثلة صاعدة وحصد محمد حات جائز أفضل ممثل صاعد، وحص أحمد المرسى جائزة أفضل مدير تصوير، وهشام نزيه أفضل موسيقى، وأنس أبوة سيف أحسن ديكور، وأحمد حافظ أفضل مونتاج.

 

وذهبت جائزة التميز للفنانة شيرين رضا والفنان محمد فراج، أما أفضل ممثل وممثلة فذهبت الى النجم كريم عبد العزيز والنجمة هند صبرى، وأفضل سيناريو للسيناريست نديم شمس، وذهبت جائزة أفضل مخرج للمخرج مروان حامد، وفى الختام ذهبت جائزة أفضل فيلم لـ "الفيل الأزرق 2".

 

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