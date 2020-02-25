شكرا لقرائتكم خبر عن الموزع شريف مكاوى يكشف كواليس تعاونه مع تامر حسنى فى ألبومه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الموزع الموسيقى شريف مكاوى إنه يتعاون مع النجم تامر حسنى في ألبومه الجديد من خلال عدد من أغنيات، وهو الألبوم الذي بدأ في تحضيراته منذ فترة طويلة،وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور تامر حسنى وقت طرحه.

وأضاف شريف لـ ”الخليج 365” أن الأغنيات من كلمات الشاعر تامر حسين، وأمير طعيمة، وألحان تامر على، وعبد الرحمن شوقي، وأغنية من كلمات وألحان تامر حسنى، ومن المقرر أن ينتهي من تسجيل أغنياته الفترة المقبلة لم يتم طرح الألبوم بشكل كامل في موسم صيف المقبل.

وكان النجم تامر حسنى، تألق فى أولى فقرات أقوى حفل غنائى الذى يجمع أكبر حشد لأهم نجوم غناء الوطن العربى احتفالا بعيد الحب الماضي، بتقديم عدد من أغنياته الشهيرة والمتميزة منها: بشوقك، يا بنت الايه، كل مرة، حلو المكان، انا ولا عارف، يانا يا مفيش، يا تاعبنى، وسط حضور جماهيرى كبير تعدى الـ30 الف متفرج، والذى تفاعل مع نجم الجيل فى كل أغنياته.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى يواصل تصوير مشاهده في فيلم "مش أنا"، الفيلم قصة وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وجمعت المشاهد بينه وبين حلا شيحة وآخرون ويصور اليوم بعد أن صور أمس ايضا عدد من المشاهد في نفس اللوكيشن.

وتدور قصة فيلم "مش انا"، حول حالة نفسية ما تصيب "حسن"، والذي يجسده الفنان تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهى الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكنًا ومراعاتها والعناية بها فهى محور حياته".

الموزع الموسيقى شريف مكاوى قدم العديد من الأغانى الناجحة لنجوم الغناء منهم محمد الشرنوبي، وعبد الفتاح الجرينى، محمد رمضان، ومحمد عطية، وهيفاء وهبي، ومى سليم، ورامى جمال، وهيثم شاكر، ومحمد عباس.