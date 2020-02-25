شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال يستقر على "هيكل نظمى" اسما لفيلمه مع غادة عادل وطرحه بعيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم رامز جلال على "هيكل نظمى" ليكون اسماً نهائياً لفيلمه الجديد، المقرر طرحه في عيد الفطر المقبل، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، حيث انطلق تصوير الفيلم يوم الخميس الماضى، وجمع المشاهد الأول بين رامز وغادة عادل، ويشارك في بطولة بجانب رامز وغادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف، ويجمع فيلم "هيكل نظمى" رامز جلال وغادة عادل بعد فترة طويلة من الغياب منذ أن قدما سوياً فيلم "عيال حبيبة" للنجم حمادة هلال وإخراج مجدى الهوارى منذ 15 عاماً وشارك فى بطولته محمد لطفى والنجم الكبير حسن حسنى.

وفى سياق آخر، اقترب رامز جلال من تصوير برنامج المقالب الذى يقدمه كل عام، حيث استقر على الفكرة الرئيسية للبرنامج، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير الحلقات مطلع الأسبوع الأول من شهر مارس.

وكانت آخر أفلام رامز جلال "سبع البرمبة" تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم وبطولة رامز جلال، جميلة عوض، محمد عبد الرحمن، بيومى فؤاد، محمد ثروت، مها أبو عوف وتدور أحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، ويظهر رامز فى العمل بشخصية مهندس معمارى يقع فى عدة مواقف تقلب حياته رأسًا على عقب وظهر الفنان أحمد السقا والفنان ياسر جلال كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

ومن ناحية أخرى تلتقى غادة عادل بالنجم إياد نصار فى مسلسل "ليالينا" يعرض فى السباق الرمضانى المقبل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج سينرجى، كما تواصل تصوير مشاهدها فى فيلم "الخطة العامية" مع نجم مسرح مصر على ربيع ومحمد عبد الرحمن توته، ومحمد ثروت وبيومى فؤاد ،وأخرون، إخراج معتز التونى، ومن المقرر طرحه بدور العرض خلال الفترة المقبلة.