صور| توزيع الجوائز وتكريم رغدة ورشوان توفيق في مسابقة الفيلم المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
أقيم مساء أمس بقاعة الندوات بالمركز الأعلى للثقافة بالأوبرا، حفل الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد الأمير أباظة، لتوزيع جوائز مسابقة الفيلم المصري 2019.
وحضر الحفل المخرج علي بدرخان، رئيس لجنة تحكيم المسابقة، والفنان رشوان توفيق، والكاتب مفيد فوزي، والفنانة رغدة، والمخرج محمد عبدالعزيز، والفنان محمد فراج، والسيناريست مصطفي محرم، والناقد سيد محمود.
وبدأ الحفل بكلمة تعريفية لمقدمة الحفل غادة شاهين، التي تناولت فيها تاريخ المسابقة ونشاط جمعية كتاب ونقاد السينما منذ تأسيسها من قبل الكاتب الكبير كمال الملاخ، وحتى الناقد الأمير أباظة، الذي يتولي رئاسة الجمعية حاليًا.
وأعقب ذلك كلمة للأباظة، الذي طلب من الإعلامي مفيد فوزي مشاركته في توزيع الجوائز والتكريمات، التي بدأت بتكريم النجمة رغدة، التي اعترضت في كلمتها علي بيع تراث الفنان أحمد زكي، ثم تم تكريم الكاتب رؤوف توفيق والسيناريست مصطفي محرم، والفنان رشوان توفيق، والمخرج محمد نبية، والمصور محمد بكر، واسم الدكتور شوقي علي، الذي رحل قبل أيام، والكاتب مفيد فوزي.
وبعد انتهاء التكريمات صعدت لجنة التحكيم برئاسة علي بدرخان، للإعلان عن جوائز السينما المصرية، مع تسلم بدرخان شهادة تقدير.
وجاءت الجوائز، التي أعلنتها الجمعية، من قبل، كالتالي:
سلمى حسن أفضل ممثلة صاعدة
محمد حاتم أفضل ممثل صاعد
أحمد المرسي أفضل مدير تصوير
هشام نزيه أفضل موسيقى
أنس أبوسيف أحسن ديكور
أحمد حافظ أحسن مونتاج
جائزة التميز رجال محمد فراج
جائزة التميز نساء شيرين رضا
أفضل دور رجال كريم عبدالعزيز
أفضل دور نساء هند صبري
أفضل سيناريو نادين شمس
أفضل مخرج مروان حامد
جائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم لما بنتولد
أفضل فيلم الفيل الأزرق 2
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