محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي: حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي. الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة: رامي جمال نشر الفنان رامي جمال، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بزوجته المطربة ناريمان. ناهد السباعي نشرت الفنانة ناهد السباعي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بالزي "النوبي" أثناء تواجدها في مدينة أسوان. مجدي الهواري نشر المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بابنته "مريم". خالد عليش نشر الفنان خالد عليش، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة علق عليها: "حسيت إني كبرت فجأة بس الحمد لله لسه محافظ على الجزء التافه في شخصيتي". إيمان العاصي Advertisements نشرت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها. أنابيلا هلال نشرت الإعلامية اللبنانية أنابيلا هلال، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها وهي تحمل عدد من علب المكياج. ياسين السقا نشر الفنان ياسين السقا، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعه بوالده الفنان أحمد السقا. لاميتا فرنجية نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة رياضية جريئة. لوجين عمران نشرت الإعلامية السعودية لوجين عمران، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة. نوال الزغبي نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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كانت هذه تفاصيل خبر رامي جمال بصحبة زوجته ولاميتا فرنجية بإطلالة جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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