"ٌآخرهم صبحي وفيفي تقاضت جنيه ونصف".. فنانون كشفوا أجورهم في بعض الأعمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

قال الفنان الكبير محمد صبحي في ندوته، في قصر السينما مع الفنان تامر عبدالمنعم إن أجره في مسلسل "رحلة المليون" ومسلسل "سنبل بعد المليون"، كان 40 جنيها في الحلقة، و1200 جنيه في المسلسل ككل، وبعد خصم الضرائب حصل على 960 جنيها.

وأضاف صبحي أنه حتى 2010 كان أجره 6 ملايين جنيه في المسلسل، وكان يساويه في الأجر الفنان نور الشريف والفنان يحيى الفخراني، مشيرا إلى أنه قدم للتلفزيون المصري مسلسل "ونيس الجزء السادس والسابع والثامن"، فخصصوا للمسلسل ككل ميزانية 10 ملايين فقط، فتقاضي أجره 800 ألف جنيه فقط.

صبحي لم يكن الأول الذي صرح بأجره في بعض الأعمال، ونرصد لكم في هذا التقرير قائمة بنجوم صرحوا بأجورهم.

محمد رمضان

قال الفنان محمد رمضان، خلال استضافته في برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة SBC، تقديم الإعلامي هشام الهويش، إنه الأعلى أجرًا في كل مكان يتكلمون فيه العربية.

وأضاف الفنان محمد رمضان، أن تصريحه بأجره توثيقا للتاريخ وليس من باب التفاخر.

فيفي عبده

قالت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، خلال لقائها ببرنامج "المشهد"، على قناة "بي بي سي" مع الإعلامية جيزال خوري، إن أول أجر في حياتها كان جنيهًا ونصف (150 قرشا)، أخذت هي جنيهًا وأعطت الطبال ربع جنيه وعازف الأكورديون ربع جنيه.

فيفي عبده

عادل إمام

قال الفنان الكبير عادل إمام في أكثر من لقاء صحفي وتليفزيوني إنه بدأ حياته من الصفر، وهذا ليس تعبيرًا مجازيًا، لأنه عمل في الكثير من الأعمال المسرحية لكي يلفت الأنظار له.

وظهر عادل إمام في مسرحية "ثورة قرية" وكان يردد جملة وحيدة "حلاوة عسلية بمليم الوقية"، وشارك في أعمال مجانًا لأجل أن يثبت موهبته وكفاءته، ونال شهرة جيدة بعد تألقه في مسرحية "سري جدًا" مع فؤاد المهندس وشويكار، وحين فكر فريد شوقي في إنتاج رواية "أنا وهو وهي" والتي كان يلعب فيها عادل إمام دور السكرتير الذي يردد فيها: "بلد بتاعت شهادات صحيح" تعاقد مع عادل إمام لأداء نفس الدور في السينما مقابل 50 جنيهًا، وصرح عادل إمام أنه توقع أن يكون العقد 250 جنيهًا.

محمود حميدة

قال الفنان محمود حميدة، إن أجره عن فيلم "الإمبراطور" كان 2000 جنيه فقط، بعد الضرائب وخصم قيمة اشتراك نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف حميدة، خلال لقائه ببرنامج "صالون أنوشكا"، المذاع على فضائية dmc: لما كان حد يسألني عن أجري في الفيلم كنت أقول أنا وأحمد زكي 102 ألف، لأن أحمد زكي كان بياخد 100 ألف وأنا 2000".

محمود حميدة

سوسن بدر

Advertisements

قالت الفنانة سوسن بدر، في لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على قناة dmc، مع الإعلامي أسامة كمال، إنها ظهرت في أول دور لها كومبارس صامت، في سهرة تليفزيونية، مع الفنان عبدالله غيث، أثناء دراستها بمعهد السينما العالي، وحصلت وقتها على 10 جنيهات نظير اشتراكها في السهرة.

سوسن بدر تحكي عن بدايتها الفنية

محمد هنيدي

خلال لقائه ببرنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، صرح الفنان محمد هنيدي بأن الفنان فريد شوقي وقع معه عقد أول أدواره الدرامية، في مسلسل "البخيل وأنا" عام 1991 بمبلغ 750 جنيهًا، ووصف: "المبلغ ده بالنسبة ليا كان رهيبًا وفاتحة خير عليا".

هنيدي - صاحبة السعادة

بيومي فؤاد

قال الفنان بيومي فؤاد، ببرنامج "بوضوح" الذي قدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة، إنه ظلم نفسه كثيرًا بسبب العمل في المسرح وعدم التركيز على الفنون الأخرى، وأضاف أن أول أجر تقاضاه كان 750 جنيهًا سنة 1997، نظير دور بعمل مسرحي عرض لمدة 15 يومًا على مسرح الهناجر.

مي عز الدين

كشفت الفنانة مي عز الدين خلال برنامج "100 سؤال"، المذاع على قناة "الحياة" مع الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، أنها حصلت على 21 ألف جنيه عن أول عمل لها فى فيلم "رحلة حب".

مي عز الدين

حسن الرداد

كشف الفنان حسن الرداد خلال لقائه في برنامج "صالون أنوشكا" أنه حصل على 500 جنيه نظير ظهوره ككومبارس في فيلم "خيانة مشروعة" للمخرج خالد يوسف.

أمير كرارة

قال الفنان أمير كرارة في برنامج "صالون أنوشكا" إنه بدأ حياته الفنية بأجر 150 جنيهًا فقط.