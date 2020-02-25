فيديو .. سما نوح تطرح كليب "معلش"

طرحت الفنانة سما نوح أحدث كليباتها بعنوان معلش، وجاء ذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وكليب معلش من إخراج أحمد علام، والأغنية من كلمات سلمى علي، وألحان وتوزيع مونتي، كما شاركها في الغناء مونتي. من كلمات سلمى علي، وألحان وتوزيع مونتي، كما شاركها في الغناء مونتي. Advertisements يذكر أن الفنانة سما نوح طرحت مؤخرًا كليب بعنوان عند قلبك، وهو من إبراهيم فرج، والأغنية من كلمات سيد عبد الفتاح، وهدير السعدني، وألحان ياسر مهران، وتوزيع أحمد إسماعيل، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا. مؤخرًا كليب بعنوان عند قلبك، وهو من إبراهيم فرج، والأغنية من كلمات سيد عبد الفتاح، وهدير السعدني، وألحان ياسر مهران، وتوزيع أحمد إسماعيل، كما حقق الكليب نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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