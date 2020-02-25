بعد رانيا يوسف.. شقيقة روبي تفشل في صناعة الكيكة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:52 صباحاً - عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام”، نشرت الفنانة كوكي مجدي، شقيقة الفنانة روبي، مقطع فيديو، كشفت من خلاله عن شكل الكيكة التي أعدتها لأول مرة في حياتها.

وظهرت خلال الفيديو، وهي تمسك قطعة من الكيكة يضربها على حافة الصينية حيث بدت أنها متصلبة وأوضحت أن الكيكة قاسية للغاية، ولذلك أطلقت عليها اسم كيكة البقسماط، وعلقت ساخرة: “أنا أحسن طباخه في مصر”.

وتلقت كوكي تعليقات كثيرة تسخر من طريقة عمل الكيكة التي صنعتها وخرجت بشكل غريب، حيث علق أحد متابعيها بقوله: “طب بتحرجي نفسك ليه”، فيما علق متابع آخر بقوله: “ده لو بتكرهيه في الجواز مش هتعملي كده”، وحرصت كوكي على الرد على كل التعليقات التي جاءتها.

جدير بالذكر أن آخر أعمال كوكي مجدي، كان مسلسل “الزوجة 18” مع حسن الرداد، ناهد السباعي، وهيدي كرم، وعرض في رمضان الماضي.