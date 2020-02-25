مفاجأة لم تكن تتوقعها دانييلا رحمة.. شاهدوا ردة فعلها بعد رؤية والدها!!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 25 فبراير 2020 12:52 صباحاً - خلال استضافتها في برنامج “غداً أجمل” فاجأت الاعلامية مهيرة عبد العزيز الفنانة دانييلا رحمة في إحضار والدها من استراليا بعد غيابها عنه لفترة طويلة.

وفي فقرة من البرنامج أغمضت مهيرة عينيّ الممثلة اللبنانية لتفاجئها بدخول والدها الفنان يوسف رحمة مع دبدوب أحمر كبير، وما أن كشفت عن عيونها ووجدت والدها حتى انهارت في البكاء وسارعت الى احتضانه كالطفلة.

ونشرت دانييلا مقطع فيديو من المفاجأة الجميلة وعلقت قائلة: “ما بتذكر شو حسيت بأول لحظة اللي شفت فيها بيّي وإمي قدامي.. كنت فعلاً بحاجتن بهالفترة من ضغط التصوير والتعب.. كانت أحلى مفاجأة من فريق البرنامج”.

وتواصل رحمة تصوير حلقات المسلسل الدرامي الجديد “العودة” الذي بدأ عرضة خارج الموسم الرمضاني أمام نيكولا معوض في أول عمل يجمعهما، وينتمي العمل إلى نوعية الدراما الطويلة.