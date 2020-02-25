بالصور – الاحتفال بميلاد حلا شيحة بين النجوم وبحضور طفلتها الصغيرة

متابعة بتجـــــــــرد: احتفل فريق عمل مسلسل “دهب عيرة” بميلاد النجمة حلا شيحة في كواليس التصوير بحضور مجموعة من النجوم وابنتها الصغيرة، وأحضروا قالب حلوى ومجموعة من الحلويات للاحتفال.

وشاركت الممثلة المصرية متابعيها على تطبيق “انستغرام” بمجموعة من الصور من الاحتفال وأعربت عن سعادتها الكبيرة قائلة: “كان من أجمل اللحظات في حياتى وسط فريق عمل مسلسل دهب عيرة، بجد فرحت من قلبى وبشكرهم على المفاجأة ويارب تكون سنة جميلة علينا كلنا”.

بدورها، هنأت هنا شقيقتها بذكرى ميلادها، ونشرت مجموعة من الصور التي تجمعهما سويا، عبر “انستغرام” وكتبت عليها: “كل سنة وأنتي طيبة يا حلولا.. حلا الطيبة الجدعة الصبورة الحمولة.. مشاعرك حقيقة واللي جوا زي اللي برا.. طول عمرك بتشوفي الدنيا بشكل تاني.. احلي وأطيب ومليانة حب وسعادة، خليكي زي ما أنتي.. بحبك”.

يذكر أن حلا تجسد دور شقيقة النجمة يسرا ضمن أحداث مسلسل “دهب عيرة” المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل، والعمل من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.