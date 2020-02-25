في “برلين السينمائي”.. عرض سلسلة وثائقية عن هيلاري كلينتون

متابعة بتجـــــــــرد: من المتوقع أن تشارك السيدة الأمريكية الأولى السابقة، هيلاري كلينتون، في مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله)، اليوم، لتقديم سلسلة وثائقية تحمل اسمها.

ويسلط الفيلم الوثائقي، المكون من 4 أجزاء للمخرجة الأمريكية نانيت بورستاين، الضوء على حياة كلينتون (البالغة 77 عاماً) ومسيرتها السياسية.

وعقب العرض الأول للفيلم الوثائقي، ستعقد المخرجة بورستاين ندوة حوله بمشاركة كلينتون.

ومن المقرر أيضاً، أن تعقد وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة ومنافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية السابقة عام 2016، مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء.

ويعرض المهرجان في برنامج المنافسة الرئيسة، اليوم، فيلم “شقيقتي الصغيرة”، وهو إنتاج سويسري من بطولة الممثلين الألمانيين لارس أيدينجر ونينا هوس، إضافة إلى فيلم فرنسي-بلجيكي، مشترك بعنوان “امسح التاريخ”، فضلاً عن فيلم “سيبريا” للمخرج الأمريكي أبل فيرارا، والذي يلعب بطولته الأمريكي ويليم دافو.