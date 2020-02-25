ترامب وميلانيا يزوران “تاج محل”

متابعة بتجــــــــــرد: ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان يمتلك في الماضي «كازينو ترامب تاج محل» في مدينة أتلانتا بنيوجيرسي، النظر على مناظر أخاذة في تاج محل الحقيقي بالهند، اليوم الاثنين.

وبينما كان ترامب يسير في الضريح التاريخي الذي يعود إلى القرن الـ17، أبلغ المراسلين بأنه «مكان لا يصدق».

وخلال رحلته إلى أغرا بالهند، صرَّح ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، بأنه لم يزر الموقع المدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو من قبل.

جاب ترامب وميلانيا الهيكل المبني من الرخام الأبيض مع بداية غروب شمس اليوم.

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وفي الطريق إلى المطار، لوحت الحشود بأعلام هندية وأمريكية صغيرة.

ونصبت هياكل أكبر قليلاً من الحجم الطبيعي، تجسد ترامب، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على طول الطريق.

وهبطت طائرة الرئاسة في مطار بأغرا، حيث سار ترامب والوفد المرافق له على سجادة حمراء على المدرج، وسط راقصين ارتدوا أزياء من الريش وأدوا رقصات على هيئة الطاووس في توافق مع الموسيقى التي ملأت الأجواء.