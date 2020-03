ريانا: إيزيس قدوتي في الوفاء.. وجارٍ البحث عن رجل

متابعة بتجـــــــــرد: أكدت المطربة ريانا أنها تضع وشماً على صدرها للملكة الفرعونية إيزيس رمزاً للوفاء للزوج، نقشته تخليداً لجدتها الراحلة، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تكون مثلها في الوفاء والولاء للزوج وحماية وتنشئة الأبناء.

وتضع المطربة، القادمة من بربارادوس، العديد من الوشوم على جسدها، وتعتبر أنها تزين المرأة وتحمل رسائل خاصة أو ذكريات عزيزة تود أن تصاحبها في كل مكان تذهب إليه.

وأوضحت ريانا أنها ما زالت لم تعثر على الرجل المناسب الذي تضع وشمه على قلبها، وترتبط به، مضيفة أنها تعرضت لإخفاقات عديدة في الحب، وتشعر أن الوقت حان للاستقرار والارتباط بمن يشاركها رحلة العمر رغم أنه لم يظهر بعد في حياتها.

وقالت إنها تعلمت من علاقاتها السابقة، وآخرها مع ثري عربي، وأن الحب لا يعني التخلي عن الكرامة والاحترام، منوهة بأنها على استعداد للتضحية في سبيل الارتباط بمن تحب، بشرط أن يدرك أن الزواج والحب أخذ وعطاء، ورباط مقدس يجمع بين الزوجين.

وكانت المطربة السمراء قد بدأت مسيرتها الفنية عام 2005 بألبوم Music of the Sun أو «موسيقى الشمس»، وتوالت بعد ذلك ألبوماتها التي بلغ عددها 8 من بينها A Girl like Me أو «فتاة مثلي» عام 2006.

وبعدها بعام طرحت ألبوم Good Girl Gone Bad أو «فتاة طيبة تحولت لشريرة»، وفي عام 2012 أصدرت ألبومها Unapologetic أو «بلا اعتذار».