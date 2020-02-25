هؤلاء النجوم نجحوا بانتخابات نقابة الفنانين في دمشق وريفها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أجرت نقابة الفنانين السوريين الأحد والإثنين "23 -24 شباط/ فبراير" انتخاباتها عن فرعَي دمشق وريف دمشق بحضور نخبة من الفنانين السوريين بعد مطالبات عدة بتجديد الدماء في النقابة، وانتخاب وجوه مختلفة تسهم بتحقيق مطالب الفنانين، وحمايتهم والعناية بكل ما يخصهم.

وتعتبر هذه الانتخابات المرحلة الأولى والتي تجري في كل محافظة سورية بشكل مستقل يشارك بها أعضاء فرع النقابة في المحافظة، وتؤهل الناجحين بها من كل المحافظات السورية وفروع النقابة لأن يصبحوا أعضاء متممين في المؤتمر العام والمزمع إقامته الشهر المقبل بهدف انتخاب المجلس النقابي المركزي ونقيب الفنانين.

فرع دمشق- عارف الطويل أولا

ترشح عن فرع دمشق 58 عضوا 23 منهم أعضاء مجلس فرع و35 عضوا متمما للمؤتمر العام. وأدلى أكثر من 360 عضوا بأصواتهم من أصل 830 عضوا نقابيا يحق لهم الانتخاب ونجح بعضوية مجلس الفرع كل من "تماضر غانم، وسيمون خور/وتيسير علي، ومنذر فارس، وأحمد الحلبي".

أما بالنسبة للفائزين المتممين للمؤتمر العام فقد حصد الفنان عارف الطويل المركز الأول بعدد أصوات "242".

كما نجح الفنان محمد قنوع والفنانة تولاي هارون بعدد "191" صوتا لكل منهما، والفنان علي القاسم بعدد "170" صوتا، والفنانة رباب كنعان التي حصدت "159" صوتا وجهاد عازر بـ "157" صوتا ومحمد السمان وبسام حسن وماجد شيخ الأرض والفنانة سحر فوزي التي حصدت "136" صوتا.

فادي صبيح أولا بريف دمشق

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وأجرت نقابة الفنانين السوريين اليوم الإثنين انتخاباتها عن فرع ريف دمشق أيضا بحضور نخبة كبيرة من الفنانين. حيث ترشح عن فرع ريف دمشق 44 عضوا 16 منهم عضو مجلس فرع و28 عضوا متمما للمؤتمر العام، ينجح منهم خمسة أعضاء لمجلس الفرع، وعشرة أعضاء متممين للمؤتمر العام.

وفاز بعضوية مجلس الفرع كل من "فراس حوشان وسامر جبر ومحمد هنود ورياض خوري ومحمد زعلول".

بينما تربع الفنان فادي صبيح على قائمة الفائزين المتممين للمؤتمر العام وحصد 205 أصوات، ونجح معه كل من المثنى علي ونزيه علي وحسام الدين بريمو وسعد محسن ومأمون الفرخ وميرفت رافع وأسامة السلطان ومحمد الذهبي وأسامة عبيد.

هذا وستتابع النقابة انتخابات الفروع حتى الوصول بكافة الأعضاء إلى المؤتمر العام.

ارتياح وآمال

وخلال انتخابات فرعي دمشق وريفها التي شهدت مشاركات لفنانين من مختلف الأعمار وبمختلف المجالات الفنية بين مهن الدراما والتمثيل والموسيقية كان الارتياح متوفرا، والمشاركة فاعلة، والحرص على اختيار من يرونه مناسبا رغبة منهم بالتغيير والسعي إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من مطالب الفنانين والخروج بمجلس نقابي مركزي ونقابة معنية بحل المشكلات والمعوقات التي تقف بوجه الفنانين والدراما السورية وصون حقوق كل العاملين في حقل الدراما، والاهتمام بتأمين حياتهم بشكل أفضل.

وتحدث كثير من الفنانين عن أمنياتهم آملين أن يستطيعوا تحقيق بعض هذه المطالب أو جميعها بعدما قالوا إن نقابة الفنانين الحالية فعلت ما تستطيع القيام به لكن آمال الفنانين ومطالبهم أكبر وتحتاج إلى متابعة واهتمام ودراسة تفاصيل واسعة يحتاجها الفنان ليقدم أفضل ما لديه.