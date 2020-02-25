موعد ظهور محمد رمضان على التليفزيون السعودي

يحل الفنان محمد رمضان ضيفا على التليفزيون السعودي، في لقاء جديد يبث لأول مرة.

ونشر رمضان عبر حسابه على انستغرام، برومو حلقته من برنامج "كاربول كاريوكي" المذاع على التلفزيون السعودي، والمقرر عرضها يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يذكر أن محمد رمضان يواجه عدة أزمات هذه الأيام، بدأت بأزمة الطيار أشرف أبو اليسر، الموقوف بسبب صورة رمضان معه في ‏الطيارة، والذي أقام دعوى قضائية طالب فيها رمضان بتعويض مبلغ 25 مليون جنيه،. مرورا بإلغاء دعوته لإحياء حفل مبراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك التي تقام الخميس المقبل في استاذ محمد بن زايد ‏بالإمارات‎، وانتهاء بقرار الفنان هاني شاكر بإعادة النظر في منحه تصاريح غناء مرة أخرى.

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