سبب اعتذار أمير طعيمة لمحمد رمضان

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن النجم الذي تحولت علاقته معه من عداوة إلى محبه وهو الشاعر الغنائي أمير طعيمة.

محمد رمضان، قال خلال لقائه في برنامج “كاربول كاريوكي” بالعربي، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية sbc السعودية، إن أمير طعيمة، كان قد هاجمه في منشور عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، وبعد ذلك تم الصلح بينهما واعتذر له.

وأضاف: “أمير طعيمة قالي لي أنا كتبت المنشور عن شخص أخر غير الذي عرفته وبعتذر لك”، وأصبحا أصدقاء بعدها ووقتها قال محمد رمضان له: “أنا لو مكانك كنت هاكتب أكتر من كدا”.

وكان أمير طعيمة، قد قال في منشور له منذ عامين عبر “فيس بوك”: “الأخ محمد رمضان نزل علي صفحته الموثقة في الانستجرام بوست وهو راكب عربية فيراري في بيته، بيقول فيه: الحمد لله على اعلى نسبة مشاهدة لنسر الصعيد (إياك تفكر تسبق الفيراري) أنتظروا الأغنية كاملة على قناتي ع اليوتيوب ولا عزاء للأغبياء”.

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وأضاف: “في إهانة واضحة ومباشرة لكل من شارك في الموسم الرمضاني الحالي، تخيل الموسم ده شارك فيه عادل إمام ويحي الفخراني، وغيرهم ممن سبقوه ومن هم من جيله ومنهم من يفوقوه في الموهبة وفي احترام زملائهم. وكمان مشغل اغنية بتقول أنه رقم واحد وكلام كتير لا يحمل أي احترام للمنافسين”.

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