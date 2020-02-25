محمد رمضان يؤكد أنه أعلي أجرا بين كل نجوم الوطن العربي

تحدث الفنان المصري محمد رمضان، عن أجره عن أعماله الفنية التي يقدمها سواء أكانت أعمال تلفزيونية أو سينمائية أو غنائية

محمد رمضان، أكد خلال لقائه في برنامج “كاربول كاريوكي” بالعربي، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية sbc السعودية، أنه الأعلى أجرًا بين كل النجوم الذين يتحدثون باللغة العربية.

وقال: “أجر الممثل يتحدد على حسب الجماهيرية، وقيمة المسلسل التي يباع بها لقناة فضائية، لأنه لا يجوز أن تكون الأعلى أجرًا والتسليط الإعلامي على المسلسل ضعيف”.

كما تحدث خلال الحلقة عن أغنية “فيرس” التي أطلقها مؤكدًا أن الهدف منها هو أن النجاح ليس بأن تصل لهدفك ولكن أن تصل له في وقت قياسي وبشكل سريع جدًا ومن هنا جاءت فكرة “فيرس” في سرعة الانتشار.

وأكد أن ما يقدمه لا يسمى طربًا لأن كلمة طرب لها مفهوم أكبر وأقيم، وإنما من الممكن أن يطلق عليه غناء أو أداء أما طرب فله ناسه.

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أما عن منتقديه فقال: “ردي على المنزعجين من نجاحي يكون من خلال العمل، وليس بالكلام، لأن أفضل انتقام في الحياة هو النجاح”.

وعن تجربة حفله الغنائي الأول في موسم الرياض قال: “كانت تجربة عظيمة في أول حفل غنائي لي بالسعودية وكانت الزيارة الأولى لي في الرياض، والتي فوجئت فيها بأن لي جمهور كبير بالسعودية ولم أكن أعلم ذلك، ويحفظون أغاني ومسلسلاتي وأقوال رفاعه الدسوقي”.

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