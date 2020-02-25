قاضي التحقيق يوافق على تسليم جثة قتيل فيلا نانسي عجرم لأسرته

أعلنت المحامية رهاب البيطار، عن حصول أسرة قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم وزوجها الدكتور فادي الهاشم، على موافقة لاستلام جثمانه، والشروع في دفنه.

وكتبت رهاب عبر حسابها على موقع "تويتر": "تم موافقة قاضي التحقيق الأول بجبل لبنان على تسليم الجثة، بناء على طلبنا وبعد انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا الشأن، بحيث انجزت اللجنة الطبية تقريرها بعد الكشف على الجثة وسلمته إلى دائرة قاضي التحقيق".

جدير بالذكر أن رهاب كانت تقدمت قبل أيام، بطلب لإعادة تمثيل الدكتور فادي الهاشم لما حدث في الفيلا، وكيف وقعت حادثة القتل.

"فيلا" نانسي عجرم تعرضت 5 يناير الماضي، حسب التحقيقات الأولية، للاقتحام من قِبل "سارق- قتيل"، أطلق زوجها فادي الهاشم النار عليه، وتم توقيف الأخير قبل أن يطلق القضاء اللبناني سبيله.

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