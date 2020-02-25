علاء عامر يكشف آخر تطورات أزمة مطربي المهرجانات

أعرب علاء عامر المستشار القانوني لنقابة الموسيقيين، عن استياءه بسبب أغاني المهرجانات التي أساءت للذوق العام، ومما بدر من حسن شاكوش مطرب المهرجانات بحفل عيد الحب الذي أقيم داخل استاد القاهرة.

وقال عامر، في تصريحات لبرنامج MBCTRENDING: اتخذنا نهج منذ فترة طويلة بعدم التصريح لمؤدي المهرجانات إلا إذا عرضوا على لجنة اختبارات، وبعدها سنتفق معهم على إقرارات أن يقوموا بغناء الكلمات المناسبة للقيم والأعراف المصرية الموجودة.

وأكد علاء عامر، أن حسن شاكوش تقدم للنقابة ونجح في اختبارات النقابة وأن صوته مقبول، ولكنه خالف الشروط في حفل الإستاد، بعد أن تضمنت كلمات الأغنية «حشيش وخمرة».

وقال عامر: ندرس حاليا نقطة وجود شعبة لهؤلاء تحت بند «راب شعبي»، ومن المقرر أن تقعد النقابة اجتماعا خلال الأيام المقبل لاتخاذ كل القرارات اللازمة للتعامل مع مطربي المهرجانات.

وكشف عامر، أن شروط عضوية أو تصاريح النقابة بالغناء ليست قوامها صلاحية الصوت فقط، ولكن أيضا هناك شروطا عامة يتوجب أن تتوافر في طالب العضوية أو التصريح وهي الالتزام بالقيم العليا للمجتمع والعرف الأخلاقي واختيار الكلمات، التي لا تحض على رزيلة أو عادات سيئة وأن لجنة اختبار الأصوات مجرد مرحلة أولى ثم ينعقد المجلس للنظر في باقي الشروط.

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وأكد عامر، أن النقابة ليس ضد مطربي المهرجانات ولا نقف أمام مستقبلهم، بالعكس ستقف بجانبهم إذا توافرت فيهم الشروط.

ووجه عامر، لمطربي المهرجانات عدة نصائح منها دراسة أصول الموسيقى والغناء الصحيح واختيار الكلمات الجيدة التي تليق بالجمهور حتى لا يصبحوا فترة وتنتهي.

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