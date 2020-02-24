شكرا لقرائتكم خبر عن مفاوضات مع أحمد فهمى للمشاركة كضيف شرف فى "لعبة النسيان" مع دينا الشربينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخلت الجهة المنتجة لمسلسل "لعبة النسيان"، فى مفاوضات مع النجم أحمد فهمى للمشاركة كضيف شرف فى أحداث المسلسل الذى تلعب بطولته النجمة دينا الشربينى، المقرر عرضه في رمضان المقبل، سيناريو وحوار تامر حبيب، اخراج هانى خليفة، حيث من المفترض أن يقدم فهمى دوراً مهما في أحداث المسلسل، الذى يعد ثانى بطولات دينا الشربنيى في الدراما التليفزيونية بعدما قدمت "زى الشمس" العام الماضى.

وانطلق تصوير المسلسل الأسبوع الماضى، ويشارك في بطولته بجانب دينا الشربينى ، كل من إنجى المقدم، رجاء الجداوى، على قاسم، محمود قابيل، روزالين البيه، هنا شيحة، وأخرون، ومن المقرر أن تنضم شخصية رئيسية لفريق العمل خلال الأيام المقبلة عقب التوقيع الرسمي .

مسلسل "لعبة النسيان" مقتبس من فورمات مسلسل إيطالي، وينتمي لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، والمسلسل مأخوذ من فورمات ايطالية

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وفى سياق آخر، يشارك أحمد فهمى في بطولة مسلسل "أسود فاتح" للنجمة اللبنانية هيفاء وهبى، المقرر عرضه أيضاً في رمضان، ويشارك في بطولته كل من صبرى فواز، روجينا، عمر السعيد، رانيا منصور، شريف سلامة، وأخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج كريم العدل.

يشارإلى أن دينا الشربينى شاركت فى موسم رمضان الماضى من خلال مسلسل "زى الشمس" للمخرج سامح عبد العزيز وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وشارك فى بطولته كل من النجمة سوسن بدر والفنانة ريهام عبد الغفور والفنان أحمد صلاح السعدنى والفنان أحمد داوود وعمر السعيد تأليف مريم نعوم، ودارت أحداث المسلسل في إطار تشويقي مثير حيث تعرضت "فريدة" شقيقة المحامية "نور"، للقتل على يد أحد الأشخاص المجهولين، فتبدأ شقيقتها في البحث عن القاتل، وتُشير أصابع الاتهام لتورط العديد من المقربين لها.