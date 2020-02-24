شكرا لقرائتكم خبر عن العسيلى: من الجيزة للصحراوي 3 ساعات.. كان زماني عديت إسطنبول وداخل على روما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر النجم محمود العسيلى عن استيائه بسبب الأحوال المناخية، وهو الأمر الذى تسبب في زحام مروى في كل مناطق القاهرة، وعلق العسيلى من خلال حسابه على "تويتر"، قائلاً: "من الجيزة للصحراوي 3 ساعات إلا ربع .. كان زماني عديت إسطنبول وداخل على روما"



محمود العسيلى

محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حذر من استمرار فرص سقوط الأمطار على القاهرة والجيزة خلال الساعات المقبلة.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة الخليج 365، أن فرص الأمطار بالقاهرة الكبرى مستمرة لغدا الثلاثاء ومن المتوقع أن تنتهى بعد ظهر غدا الثلاثاء.

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وشهدت القاهرة والجيزة سقوط أمطارمتوسطة إلى غزيرة أحيانا ورعدية أحيانا، وذلك على أغلب أنحاء المحافظتين وسط تحذيرات من خبراء هيئة الأرصاد الجوية باستمرار موجة عدم الاستقرار حتى غدا الثلاثاء.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية طقس غير مستقر على كافة الأنحاء، تتعرض خلاله البلاد لأمطار غزيرة وذلك وسط توقعات خبراء هيئة الأرصاد الجوية بأن تصل موجة الطقس السئ لذروتها اليوم الاثنين .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، بالقاهرة الكبرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس مائل للبرودة نهار شديد البرودة ليلا، وأمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة.

