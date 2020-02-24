شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأفلام المشاركة في مهرجان المركز الكاثوليكى في دورته الـ 68 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 68 برئاسة الأب بطرس دانيال، عن الأفلام الخمسة الذى سيتم عرضهم خلال فعاليات هذه الدورة وهم، فيلم "الضيف" للمخرج هادي الباجوري، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر، فيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة، فيلم "بين بحرين" للمخرج أنس طلبة، فيلم "لما بنتولد" للمخرج تامر عزت.

ويتكون أعضاء لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة السيناريست عاطف بشاى، وعضوية كلا من، الفنانة رغدة، الفنان أحمد بدير، الفنانة لقاء الخميسي، المخرج هاني لاشين، المونتيرة د.غادة جُبارة، مدير التصوير سامح سليم، الموسيقار راجح داود، الناقد عصام زكريا.

كما قررت اللجنة العليا للمهرجان إهداء هذه الدورة للمخرج القدير الراحل سمير سيف، والتي ستبدا يوم الجمعة المقبل الموافق 28 من شهر فبراير الجارى وتستمر حتى الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل.

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وكان مهرجان المركز الكاثوليكى كرم في فعاليات دورته السابقة الـ 67، عدد من نجوم الفن حيث، منحت إداراة المهرجان جائزة الريادة السينمائية لكلا من، فاروق الفيشاوى، هشام سليم، رغدة، أحمد بدير، ايمان سركسيان، رجاء الجداوى، ومنح جائزة "الأب يوسف مظلوم" لكرم النجار، وذهب جائزة المركز الخاصة للمخرج أحمد يحيي.

أما جائزة الإبداع الفنى ذهبت لمدير التصوير كمال عبد العزيز والموسيقار مودى الامام، وحصلت أيضا المخرجة شويكار خليفة رائدة الرسوم المتحركة، وحصل المونتير حسين عفيفى على نفس الجائزة، وحصل الفنان ومدير التصوير طارق التلمسانى على جائزة الابداع الفنى وتسلمها عنه عبد السلام موسى، نظرا لمروره بأزمة صحية بأزمة صحية.