شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يحيى حفلا غنائيا فى مصر شهر مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب اللبناني راغب علامة حفلا غنائيا، يوم الجمعة الموافق 6 من شهر مارس المقبل، داخل أحد الجامعات الكبرى في مدينة الشروق، ومن المقررأن يحضرالحفل العديد من الشخصيات العامة والفنانين، ويقدم راغب خلال الحفل باقة مميزة من أجمل أغنياته التى يحبها الجمهور ما بين الجديدة والقديمة، منها، "اللى باعنا"، و"مبهزرش"، و"تركينى لحالى"، و"نسينى الدنيا".

وكان راغب علامة قد أحيا حفلين في عيد الحب الأولى داخل أحد الفنادق الكبرى بتونس، والثانية في باريس، وبدأه حفلات بأغنية "اللي باعنا خسر دلعنا"، وسط حضور جماهيري كبير واستقبلوه بترحاب شديد وحرصوا على ترديد كلمات الأغنية معه.

من ناحية أخرى يستعد راغب لطرح كليب جديد بعنوان "كان غيرك أشطر" من كلمات خالد المريخى وألحان الموسيقار د.طلال وإشراف عام خالد أبو منذر، ومن المقرر أن يتم طرحه بالأيام المقبلة.

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"كان غيرك أشطر" يقدمها راغب علامة باللهجة الخليجية، وتضمن اللحن نغمات موسيقية شرقية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية المتطورة فى عالم الموسيقى والغناء العربى، كعادة الموسيقار طلال فى كل أعماله الفنية.

وفى سياق آخر شارك الفنان اللبناني الكبير راغب علامة، منظمة عمل أهلى لبنانية، تهتم بالأطفال ذوى الإعاقة، في حفل كبير الأسبوع الماضى، إذ أحيا حفلا كبيرا وكرم 50 طفلا من ذوى الإعاقة وفقا لمواقع فنية لبنانية.

وطرح راغب علامة مؤخرا أحدث أغنياته التى تحمل اسم "صدفة" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت نسبة مشاهدة عالية، ومن المتوقع أن تحقق الأغنية ردود أفعال إيجابية نظرًا لتألق راغب القوى فى أدائها، إلى جانب اختيار كلماتها وأسلوب لحنها وتوزيعها وفكرتها.