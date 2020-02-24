"احنا بتوع الاتوبيس".. عمرو عرفة يعلق على مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: علق المخرج عمرو عرفة على أحداث مباراة اليوم بين فريقي الأهلي والزمالك، على ملعب استاد القاهرة الدولي. ونشر "عرفة" صورة من فيلم احنا بتوع الأتوبيس، عبر حسابه بموقع "تويتر"، وعلق: "شر البلية ما يضحك، قلة قيمة". وكان الزمالك قدر قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضاً علي إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن حافلة الفريق لم تصل، وحرر مسؤلو محضرا بتعطل الحافلة.

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