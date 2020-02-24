بطولة ياسمين عبدالعزيز.. مخرج "ونحب تاني ليه" ينشر صورا من كواليس المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشر المخرج مصطفى فكري، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورا من كواليس مسلسل "ونحب تاني ليه".

وكتب مصطفى فكري في تعليقه على الصور: " ياسمين عبدالعزيز وشريف منير في كواليس ونحب تاني ليه".

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وكريم فهمي سوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.