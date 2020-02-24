راغب علامة عن الصوم الكبير وبداية رجب: "موقف إلهي مقدس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان اللبناني راغب علامة على تهنئة كل من الطوائف المسيحية بالصوم الكبير، والمسلمين بحلول شهر رجب.

وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "مرة أخرى تتعانق المناسبات المسيحيّة والإسلاميّة في موقف إلهي جامع ومقدّس، بداية الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحيّة الذين يتّبعون التقويم الغربي، يترافق مع بداية بَركة شهر رجب، كل عام وجميع اللبنانيين والأحباء في كافة أنحاء العالم بألف خير وصحة وأمن وأمان".

وأحيا السوبر ستار راغب علامة حفلا غنائيا، يوم 14 فبراير الجاري، بأحد الفنادق الكبرى في باريس، بالتزامن مع عيد الحب.

يذكر أن علامة أحيا حفلا غنائيا، يوم 8 يناير الماضي، في"سيتي ووك" بدبي، بمشاركة المشتركين النهائيين من الموسم الخامس لبرنامج "The voice".