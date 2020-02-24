غادة عبدالرازق عن أحداث القمة: "عايزة حد يقولي ده اسمه إيه؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

علقت الفنانة غادة عبدالرازق على مباراة اليوم، التي انسحب منها نادي الزمالك، أمام نادي الأهلي، التي كان من المقرر أن تقام في السابعة مساءً.

ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة لفريق النادي الأهلى وهو متواجد بالملعب بمفرده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عايزة حد يقولي ده أسمه إيه؟".

وكان الزمالك قدر قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضاً علي إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا .