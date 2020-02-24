شاهد .. صورة نادرة تجمع عامر منيب وعلاء ولي الدين معًا

تداولت بعض الصفحات عبر حسابات مواقع السوشيال ميديا، صورة نادرة للنجمين علاء ولي الدين، وعامر منيب.

وظهر من خلالها كل من علاء وعامر وهما مرتديان بدل التسعينات الانيقة، والتي تمتاز بالاتساع، والألوان الفاتحة.

يذكر أن النجم علاء ولي الدين شارك سابقًا في بطولة فيلمه ابن عز، وهو من تأليف أحمد عبد الله، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من حسن حسني، دينا، إنعام سالوسة، حجاج عبدالعظيم، محمود عزب، أحمد مكي، محسن منصور، حسين الإمام، سامي سرحان،

هشام مدكور، محمد يوسف، أحمد توفيق، يوسف عيد، طاهر أبو ليلة، حمدي هيكل، سعيد طرابيك، خالد التلمساني.

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جدير بالذكر أن النجم عامر منيب طرح آخر ألبوماته في عام 2008، والذي يحمل أسم حظي من السما، وضم الألبوم على 10 أغنيات من بينها: فيك حاجة، جيت على بالى، كلام، عامل ايه فى حياتك، ليالى تفوت، كما حقق الألبوم نجاحًا مذهلًا منذ طرحه بالأسواق.