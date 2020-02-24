فيديو .. يا ستار تجمع حماقي ورنا سماحة معًا

نشرت الفنانة رنا سماحة، فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وظهرت رنا من خلاله في وصلة غناء بمشاركة النجم محمد حماقي، أغنية يا ستار، ما علقت على الفيديو قائلة: اتشرفت اني غنيت اغنية من اقرب الاغاني لقلبي الفنان كبير وجميل وخلوق محمد حماقي .. من فرح حبيبتي يورا محمد .. وطبعًا اخويا الفنان الجميل إلي منور الفيديو محمد نجاتي .. وبشكر أحمد ياسين على الفيديو الحلو ده .. واعذروني على كم اللخبطه في الكلام ده. على الفيديو قائلة: اتشرفت اني غنيت اغنية من اقرب الاغاني لقلبي الفنان كبير وجميل وخلوق محمد حماقي .. من فرح حبيبتي يورا محمد .. وطبعًا اخويا الفنان الجميل إلي منور الفيديو محمد نجاتي .. وبشكر أحمد ياسين على الفيديو الحلو ده .. واعذروني على كم اللخبطه في الكلام ده. Advertisements يذكر أن النجم محمد حماقي طرح مؤخرًا أغنية ياستار، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحي، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 90 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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