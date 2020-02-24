لغيابه عن مباراة القمة .. رامي صبري يعلن اعتزاله تشجيع الزمالك

أعلن الفنان رامي صبري، اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بسبب تغيب الفريق الابيض عن مباراته اليوم أمام النادي الأهلى، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وأوضح رامي عن سبب اعتزاله تشجيع الزمالك، قائلًا: اليوم اعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره لماتش النادي الاهلي المحترم. النادي الاهلي المحترم. Advertisements يذكر أن الفنان رامي صبري، طرح مؤخرًا أغنية حياتي مش تمام، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع جلال الحمداوي، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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