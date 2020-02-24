بالصورة- شاهد وسامة إبن أحمد السقا

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​أحمد السقا​ صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وظهر السقا في الصورة الى جانب ابنه ياسين السقا.ونالت الصورة إعجاب المتابعين وتعليقات كثيرة من المعجبات اللواتي أشرن الى وسامته.

يذكر أن أحمد السقا انتهى من تصوير بعض مشاهد فيلم "العنكبوت" في مدينة الأقصر مؤخرًا، ويتابع تصوير ما تبقى له منها في مدينة القاهرة.

فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق وهو من بطولة منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبد الوهاب.

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