ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل المصري ​عباس أبو الحسن​ الفنان المصري ​محمد رمضان​، بسبب تصريحاته الأخيرة عن الفيديو الذي تناول إشكاله مع الممثل المصري ​باسم سمرة​، حين قال أن الأخير "لم يكن في وعيه"، عندما دفعه في أحد الأفراح.

وبدوره ردّ سمرة على محمد رمضان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أمس، قائلًا: "أنا مقدرش أرد عليه لأني ابن ناس محترمة، وأدعوه لفيلم روائي قصير، حيث سنشارك فيه ببطولة مشتركة، ولو بتقول أنا نمبر وان، أنا هوريك".

ودفاعاً عن باسم هاجم عباس أبو الحسن، عبر حسابه الشخصي على أحد مواقع التواصل الإجتماعي محمد رمضان ذاكرًا موقفًا أنقذ فيه سمرة، رمضان، بعدما اعتدى الأخير على أحد أهالي نزلة السمان، أثناء كواليس تصوير أحد أعماله الفنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عباس أبو الحسن يفضح محمد رمضان أمام باسم سمرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.