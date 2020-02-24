بعد "من أين لك هذا".. محمد اسكندر يعلن "حرب إقتصادية" قريباً

ميرنا وليد - بيروت - نشر الشاعر والملحن فارس اسكندر إعلاناً تشويقياً لوالده الفنان اللبناني ​محمد اسكندر​ تمهيدا لطرح أغنيته الجديدة والتي سيطرح من خلالها هذه المرة موضوع الأزمة الإقتصادية في لبنان تحت عنوان "​حرب إقتصادية​".

ونشر فارس عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوالده كتب عليها بخط الأحمر العريض "حرب إقتصادية ، محمّد اسكندر.. قريباً".

ويشار الى أن الفنان محمد اسكندر قد سبق أن أطلق أغنية "​من أين لك هذا​" والتي انتقد فيها تدهور الحالة الإقتصادية والمعيشة واتساع الهوة بين الأغنياء والفقراء ورجال السياسة.

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