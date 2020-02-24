هاري ستايلز يعلن موعد طرح كليب "Falling" -بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - كشف النجم العالمي ​هاري ستايلز​ عن أنه سيصدر فيديو كليب أغنية "​Falling​" ، وذلك في يوم 28 من شهر شباط الحالي، وقد نشر على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير من الكليب شوّق به الجمهور لعمله.

الجدير ذكره ان هاري ستايلز كشف مؤخرا سبب إلغاء حفله في ميامي بشكل مفاجئ قبل دقائق من بدء الحفل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية حينها.

على صعيد آخر كان هاري طرح مؤخرا على قناته الرسمية على يوتيوب فيديو كليب أغنية "Adore You، من إخراج ديف مايرز.

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