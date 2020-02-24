بالصور- أنطوني مرشاق يحصد جائزة في هوليوود مع ملوك جمال لبنان

ميرنا وليد - بيروت - فاز فيلم "هيك بدن" للمخرج والكاتب اللبناني ​أنطوني مرشاق​ في مهرجان هوليوود الدولي للتنوع السينمائي، بجائزة المنظور الثقافي لما يحتويه الفيلم من مناهضة للعنف ضد المرأة ووالإضاءة على المشاكل التي تواجهها المرأة في المجتمع مثل الإغتصاب والتحرّش وغيرها.

وعبّر مرشاق عن فخره بهذا الفوز وكاتباً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي : "أعلن لكم فوز فيلمي القصير " هيك بدّن " في مهرجان هوليوود الدولي للتنوع السينمائي " بجائزة المنظور الثقافي “ ... لبنان".

وظهر إلى جانب مرشاق خلال العرض ملك جمال لبنان لعام 2019 ​رامي عطالله​ المقيم في كاليفورنا ووصيف الأول لملك جمال لبنان لعام 2016 ​طارق معيقل​ الذي يتواجد حاليا في لوس أنجلوس.