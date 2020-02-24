تراند اليوم : نبيل الحلفاوى يغلق حسابه على تويتر

أعلن الفنان نبيل الحلفاوى، عن اغلاق حسابه الشخصبى بموقع التدوينات القصيرة تويتر بعد تغريدة غامضة منه على الاحداث التى تجرى فى الوقت الحالى، وقال الحلفاوى ” offtwitter> “.

و من ناحية علق نبيل الحلفاوى على مجمل الأحداث التى تجرى فى الوقت الحالى من خلال حسابه الشخصى عبر تويتر وقال الحلفاوي: ” الحقيقة ما تمكنتش من المتابعة بالتفصيل.. لكن من العناوين العريضة.. يبدو واضحا أن “الخرق اتسع على الراتق” وهذه نتيجة طبيعية للتهاون والتساهل في مواجهة التجاوزات لفترة طويلة”.

وأضاف الحلفاوى “ملحوقة إن شاء الله.. أو هكذا نتمني”.

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الحقيقة ما تمكنتش من المتابعة بالتفصيل.. لكن من العناوين العريضة.. يبدو واضحا أن “الخرق اتسع على الراتق” وهذه نتيجة طبيعية للتهاون والتساهل في مواجهة التجاوزات لفترة طويلة.