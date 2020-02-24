أحمد جمال يحيى حفل عيد الأم فى حديقة الأسرة 13 مارس

يستعد المطرب أحمد جمال، لإحياء حفل غنائي كبير يوم 13 مارس المقبل، بالتزامن مع احتفالات عيد الأم، وذلك داخل حديقة الأسرة بمدينة الرحاب، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أجمال أغنياته التي يتفاعل معه الجمهور وسط حضور كبير من قبل محبيه.

من ناحية أخرى، طرح أحمد جمال مؤخرًا، كليب "كل سنة وإنت طيب" بمناسبة عيد الحب، وهو من كلمات نورالدين محمد، وألحان أحمد جمال، وتوزيع موسيقى چيزو وميكس خالد سند وماستر أمير محروس، ومن إخراج ريشا سركيس، وجرى تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

ويتعاون جمال، في ألبومه الجديد مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، فمن الشعراء أمير طعيمة ونورالدين محمد وجمال الخولي ومحمد عاطف، أما الملحنين منهم عزيز الشافعي وأحمد زعيم ومدين، وباقي الأغانى من ألحانه، أما التوزيع فمع أحمد إبراهيم وتوما، واستغرق تحضير الألبوم ما يقرب من عام ونصف العام.