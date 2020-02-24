باسم سمرة يرد على فيديو "اعتدائه على محمد رمضان"

نفى الفنان باسم سمرة ما تردد عن اعتدائه على الفنان محمد رمضان في الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي في أحد الأفراح الشعبية.

وقال «سمرة» إن الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان في أحد الأفراح الشعبية منذ فترة كبيرة، مشيرًا إلى أنَّ الجمهور فسّر بشكل خاطئ الفيديو، الذي لم يتعد 30 ثانية.

وأضاف أنَّ الفنان محمد رمضان تجمعه به صداقه قوية قائلا: «مفيش حاجة بيني وبين رمضان وهو أخ وزميل عزيز».

وفي سياق مختلف، أعرب باسم سمرة عن سعادته بطرح فيلم «صندوق الدنيا» في دور العرض السينمائية، مشيرًا إلى أن قصة الفيلم رائعة ومميزة، وأحداثه مشوقة ستعجب الجمهور.

وأوضح أنه بذل في العمل مجهودًا كبيرًا مع الأبطال الموجودين معه، لافتًا إلى تحمسه لتجربة الفيلم، وعدم شعوره بتعب التصوير، نظرًا لروح فريق العمل.

ولفت إلى ظهوره بدور مختلف في الفيلم عما قدمه من قبل، مضيفًا أنه يجسد شخصية إنسان فقير يأتي للبحث عن عمل في القاهرة، ويتعرض لمجموعة من المشاكل.

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وينتمي «صندوق الدنيا» إلى نوعية أعمال البطولة الجماعية التي تدور في إطار عدد من الحواديت والقصص الإنسانية المؤثرة، لعدد من فئات المجتمع في منطقة وسط البلد بالقاهرة، وكيفية التعامل مع الحياة سواء في النجاح أو الفشل.

يشارك في بطولة الفيلم رانيا يوسف، وخالد الصاوي، وصلاح عبدالله، وعمرو القاضي، وأحمد كمال، وعلاء مرسي، وهو تأليف وإخراج عماد البهات.

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