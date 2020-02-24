أحمد العوضي يكشف حقيقة ارتباطه بـ ياسمين عبدالعزيز

حل الفنان أحمد العوضي ضيفًا مع الإعلامية إيمان الحصري، فى برنامجها "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، تحدث خلاله عن أحدث أعماله الفنية وشائعة ارتباطه بالنجمة ياسمين عبدالعزيز.
وتحدث العوضي، خلال الحلقة، عن مواصفات فتاة أحلامه، والتى أرادها أن تكون "خفيفة الدم وبنت بلد وجدعة".
وحول شائعات الارتباط التي لاحقته عقب نشره صورا تجمعه بالفنانة ياسمين عبدالعزيز، قال ردًا على سؤال مذيعة البرنامج، إنه تحدث أكثر من مرة عن فتاة أحلامه، وهو الأمر الذي لا يمت بأي صلة بوجود علاقة أو لا مع ياسمين عبدالعزيز، رافضًا الإدلاء بأي تصريحات حول هذا الموضوع الذي تكتم حوله تمامًا.
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