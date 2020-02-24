راغب علامة يحيى حفلًا غنائيًا بالجامعة البريطانية 6 اذار

يحيي الفنان راغب علامة، حفلا غنائيا كبيرا بداخل الجامعة البريطانية بالقاهرة، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 من مارس المقبل، وذلك في العيد الـ15 لتأسيسها.



ومن المقرر أن يقدم راغب علامة، خلال الحفل باقة متميزة من أغنياته التي حققت نجاحا خلال مشواره الغنائي، منها "اللى باعنا"، و"مبهزرش".



ويقدم علامة، في ألبومه الجديد ثلاث أغنيات مصرية، من ضمنها أغنية تحمل اسم "حكايتي"، كان قد اتفق مع الملحن محمود الخيامي على تنفيذها منذ نحو 17 سنة تقريبًا، حيث تتناول قصة صعود فنان من الفقر للغنى بعدما يحقق أحلامه.

وسجل علامة، ثلاث أغنيات أولاها يحمل اسم "ارتاح"، وهي من ألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق عبدالجابر، ومن تأليف محمد البوغة، كما سجل أغنية أخرى ستكون من نوع الأغاني السريعة حملت اسم "يلا"، وهي من توزيع طارق عبدالجابر، ومن تأليف عماد الإبياري، وجيتارات أحمد روكيت، باص جيتار أحمد رجب، وهندسة صوت هاني محروس.

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