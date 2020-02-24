شكرا لقرائتكم خبر عن صورة.. كواليس تسجيل أغنية "غابت شمس عمرى" لـ عدوية شعبان عبدالرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى عدوية نجل شعبان عبد الرحيم من تسجيل أغنية تحمل اسم "غابت شمس عمرى" مع المنتج مصطفى السويفى الذى يقدمه بشكل جديد وهى من ألحان شقيقه سيد شعبان عبدالرحيم وتوزيع اسلام شيبسى وكلمات سامح الكومى ومن المقررطرحها خلال الفترة المقبلة وننشر صورة لفريق عمل الأغنية أثناء تسجيلها فى أحد الاستديوهات .





وانتهى أيضا عدوية شعبان، أغنية سينجل جديدة بعنوان "يا زمن احكى الحكاية" من كلمات الشاعر صلاح مندى، وألحان سيد شعبان عبد الرحيم وتوزيع الموسيقى ميدو مزيكا، ومن المقررأن يتم تصويرها على طريقة فيديو كليب الأيام المقبلة.

وهذه ليست الأغنية الأولى التى يقدمها عدوية شعبان عبد الرحيم، حيث يمتلك عددا كبيرا من الأغانى الشعبية أبرزهما "بيسألونا"، "حلال ولاحرام"،"يا زمن احكى الحكاية"، "يا أبويا".. وغيرهما.

Advertisements

يذكر أن المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم رحل عن الحياة منذ 3 شهور بعد صراع قصير مع المرض، وتم تشييع جثمانه من مسجد السيدة نفيسة، ودفن بمحافظة القليوبية، وأقيم عزاؤه بمنطقة فيصل، وحضره السياسى عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق، ومجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، وحكيم، وصلاح عبد الله ونادر أبو الليف ومحمود الليثى ومحمد عدوية وعبد الباسط حمودة وحلمى عبد الباقى، بالإضافة إلى سعيد حساسين عضو مجلس النواب.

قدم الراحل شعبان عبد الرحيم عشرات الأغانى أشهرها "مواطن ومخبر وحرامى" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت فى اشتراكه فى عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامى".