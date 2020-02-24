رامي صبري يعلن اعتزال تشجيع نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلن المطرب رامي صبري اعتزاله تشجيع نادي الزمالك، بعد عدم وصوله لمباراة اليوم أمام النادي الأهلي، المقامة على استاد القاهرة الدولي.

ونشر "صبري" صورة لنادي الزمالك، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اليوم، أعلن اعتزالي تشجيع نادي الزمالك لعدم احترامه للجماهير وعدم حضوره ماتش النادي الاهلي المحترم".

وكان الزمالك قدر قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضاً علي إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لكن حافلة الفريق لم تصل، وحرر مسؤلو محضرا بتعطل الحافلة.