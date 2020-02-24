سبب طلاقه من عبلة كامل ووفاة زوجته وتراجعه عن الإلحاد.. حكايات محمود الجندي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان محمود الجندي، الذي ولد في مثل هذا اليوم 24 فبراير عام 1945، في مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لأسرة تضم 9 أبناء.

درس الجندي فى مدرسة الصنايع وتخرج في قسم النسيج وعمل بعد التخرج في أحد المصانع، ثم تقدم إلى المعهد العالى للسينما وتخرج منها في عام 1967.

وعمل محمود الجندي في كل من السينما والمسرح والتليفزيون، وحقق نجاحا كبيرا في كل منها.

ونرصد لكم في هذا التقرير حكايات محمود الجندي

سبب طلاقه من عبلة كامل

قال الفنان الراحل محمود الجندي، خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، إنه تزوج من عبلة كامل، لأنها تشبه مجتمعنا، وثقافاتهما واستعدادهما لاستمرار العلاقة والحياة، كانا سببًا رئيسا في زواجهما.

وعن انفصالهما أكد أنه وقع لظروف خارجة عن إرادتهما. وعن مكانتها الفنية قال: "كان نجمها أعلى مني، وكان شغلي أقل، واتعرض عليّ أعمل أعمال مجاملة ليها، ورفضت طبعًا لأني ماينفعش أكون جوز الست".

الجندي مع عبلة كامل في حديث الصباح والمساء



سبب اعتزاله

قرر الفنان الراحل محمود الجندي اعتزال التمثيل، نظرًا لإهمال المنتجين له بعد مشاركته في مسلسل "رمضان كريم"، لعدم وضع صورته في دعاية المسلسل، وبرر قراره بأنه لا يستطع التعامل مع بعض المنتجين، مشيرا إلى إنهم يتعاملون معه كسلعة، وأن قرار اعتزاله نهائي، ولم يفكر في العدول عنه حتى ينصلح حال الوسط الفني، بحسب تعبيره.

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لكن عاده من الاعتزال بعدها، وقدم عددا من الأعمال حتى وفاته.

حريق منزله

في سنة 2001، شب حريق في منزل الفنان محمود الجندي تسبب في حريق مكتبته ووفاة زوجته، وتسبب هذا الحدث في عودته عن قرار الإلحاد.

وقال الجندي في برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، معلقا على فترة إلحاده: "فترة الإلحاد هي فترة زمنية مريت بيها مثلما مر بها أي شخص في مرحلة الشباب، وهي مرحلة التمرد من أجل إرضاء عنفوان الشباب".

وأضاف أنه الأمر بالنسبة له كان تطبيقا لمبدأ "خالف تعير، وتابع: "الفترة دي وقعت فيها، وكنت قادم من أبو المطامير (مركز في البحيرة) للقاهرة ووجدت مجتمعًا متغيرًا تمامًا، ووجدت الحياة منفتحة وسهرات، ومن ثم بدأت أقرأ في الاشتراكية والشيوعية، هذه القراءة قادتني إلى مجموعة أشخاص وقعوا في طريقي وقرأوا في تلك المنطقة وكانوا يرفضون الأفكار القديمة كلها، وظللت كذلك لـ 3 سنوات، حتى حدث حريق بمنزلي".

وقال: "حريق المنزل كان رسالة قوية وجعلني أقف أمام نفسي، وما حدث أن جزء من مكتبتي احترق، ووجدت أن كل الكتب والمجلات والفيديوهات والجوائز احترقت كلها"

وتابع: "ومن هنا كان الأمر بمثابة رسالة أنني لا استطيع أن أفعل أي شيء، وها هو التاريخ يحترق ولا استطيع إنقاذه، كما أن زوجتي توفت في هذا الحريق لأنها مصابة بضيق تنفس ولم تستحمل الدخان وجالها اختناق".

الغناء في حياته

في أكثر من عمل فني قدم الفنان محمود الجندي أغاني خلال العمل، منها مسلسل "أنا وأنت وبابا في المشمش"، ومسرحية "عشان خاطر عيونك".

وأصدر ألبومًا غنائيًا بصوته تحت عنوان (فنان فقير)، وكانت جميع أغاني الألبوم من كلمات الشاعر فؤاد حداد.

أغنية البني آدم في ألبوم فنان فقير

وفاته

توفي الفنان محمود الجندي في 11 ابريل 2019 ، بسبب أزمة قلبية تعرض لها، ليرحل عن عالمنا تاركا تاريخا فنيا طويلا وأعمالا ستظل في الذاكرة طويلا وجمهورا سيظل وفيا لذكرياته.