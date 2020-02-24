محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة غادة عبدالرازق على مباراة اليوم، التي انسحب منها نادي الزمالك، أمام نادي الأهلي، التي كان من المقرر أن تقام في السابعة مساءً.
ونشرت الفنانة غادة عبدالرازق صورة لفريق النادي الأهلى وهو متواجد بالملعب بمفرده، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "عايزة حد يقولي ده أسمه إيه؟".
وكان الزمالك قدر قرر خوض مباراة القمة بفريق الشباب اعتراضاً علي إقامة المباراة قبل 4 أيام من مواجهة الترجي ببطولة دوري أبطال أفريقيا .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبدالرازق عن أحداث القمة: "عايزة حد يقولي ده أسمه إيه؟" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.