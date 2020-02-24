فيديو| تامر حسين يغني أغنية "جامدة بس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشر الشاعر تامر حسين مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يرقص على أغنية جامدة بس، التي كتبها للفنان عمرو دياب. وظهر تامر في الفيديو رفقة أصدقائه من داخل السيارة، وعلق: "جامدة بس". وتعاون عمرو دياب في ألبوم "سهران"، التي تضم الأغنية، مع عددا من الشعراء والملحنين والموزعين منهم تامر حسين وأيمن بهجت قمر وصابر كمال وعمرو مصطفى وعزيز الشافعي ومحمد يحيى وطارق مدكور ورامي سمير وأسامة الهندي ونادر حمدي.

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